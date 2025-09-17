صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الیکٹر ک بسوں سے آرام دہ سفری سہولیات میسر ہونگی : بلال فاروق تارڑ

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)مسلم لیگ ن کے امیدوار این اے 66 بلال فاروق تارڑ نے کہا ہے کہ عوام کو بہترین سفری سہولیات کی فراہمی وزیراعلیٰ کا قابل تحسین اقدام ہے۔

 الیکٹرک بسوں سے جہاں آرام دہ سفری سہولت میسر ہونگی وہاں کرایہ نہ ہونے کے برابر ہوگا ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے سیاسی وسماجی رہنما عبد الحمید ٹھیکیدار کی طرف سے دئیے گئے عشائیہ کے موقع پر کیا۔اس موقع پر ایم پی اے وقار احمد چیمہ،سابق چیئرمین بلدیہ بابو شعیب ادریس،افتخار احمد بٹ،شجا ع الحق نے بھی خطاب کیا۔

