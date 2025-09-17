تعلیم کو روز گار نہیں مشن سمجھ کر فروغ دینا ہوگا :مقررین
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)پنجاب ٹیچرز یونین اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اشتراک سے اجتماع جامع مسجد ختم نبوت میں منعقد ہوا، صدارت مولانا عزیز الرحمن ثانی نے کی۔
مفتی حفظ الرحمن اور پروفیسر ڈاکٹر محمد منیر کھوکھر نے خطاب میں کہا کہ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی اساس اور ملت اسلامیہ کا عظیم سرمایہ ہے جس کے تحفظ کیلئے ہر مسلمان اپنی ذمہ داری نبھائے ۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ نئی نسل کے معمار ہیں اور ان پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ کی دینی، اخلاقی اور فکری تربیت کریں تاکہ باکردار اور باعمل نسل تیار ہو سکے ۔ ضلعی صدر پنجاب ٹیچرز یونین شازب اعوان نے کہا کہ اساتذہ قوم کا سرمایہ اور تعلیمی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہیں مگر افسوس کہ آج وہ مسائل و مشکلات کے گرداب میں الجھے ہوئے ہیں مگر اپنے فرائض کی ادائیگی دلجمعی ، لگن اور یکسوئی سے جاری ہے ۔ اجتماع میں اساتذہ کے حقوق، تعلیمی اصلاحات اور معاشرے میں مثبت کردار کے فروغ پر بھی زور دیا گیا۔ شرکا نے اس بات پر اتفاق کیا کہ تعلیم کو محض روزگار کا ذریعہ نہیں بلکہ مقدس مشن سمجھ کر فروغ دینا ہوگا اور اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ 28 ستمبر کو منی سٹیڈیم میں تحفظ ختم نبوت اجتماع میں بھرپور شرکت کی جائیگی۔