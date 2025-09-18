صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پھالیہ:سیلز مین کو زخمی کرکے لوٹنے والا پو لیس مقابلے میں گرفتار

  • گوجرانوالہ
پھالیہ:سیلز مین کو زخمی کرکے لوٹنے والا پو لیس مقابلے میں گرفتار

پھالیہ (نامہ نگار )دو روز قبل نجی کمپنی کی گاڑی کے سیلز مین کو زخمی کر کے لوٹنے والا ڈاکو پولیس مقابلہ میں زخمی حالت میں گرفتار ، دوسرا فرار ہو گیا ۔

 دو موٹر سائیکل سوار ڈاکو ئوں نے نجی کمپنی کی گاڑی کے سیلز مین کو دوران ڈکیتی مزاحمت پر گولی مار کر زخمی کر دیا اور کیش والا بیگ چھین کر فرار ہو گئے ، ایس ایس ایچ او ماڈل پولیس سٹیشن پھالیہ مرزا احمد جمال او رٹیم نے ملزموں کی لوکیشن ٹریس کر کے ریڈ کیا تو انہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کردی، جوابی فائرنگ سے ایک ملزم زخمی جبکہ دوسرا فرار ہو گیا ، گرفتار ملزم نے گجرات کے علاقہ میں بھی وارداتوں کا انکشاف کیاہے ،فرار ملزم کی گرفتاری کیلئے ٹیم تشکیل دیدی گئی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر اسد مگسی کاگورنمنٹ سپیشل ایجو کیشن سنٹر میانوالی کا دورہ

کندیاں میونسپل کمیٹی کی نااہلی شہر کی متعدد گلیاں جوہڑ میں تبدیل

2منشیات فروش گرفتار،22کلو،500گرام چرس برآمد

تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرنے پر شوہر کا بیوی پر شدید تشدد

مخالف کے زرعی رقبے پر قبضے کی کوشش،دھمکیاں،مقدمہ درج

منشیات کیس کا فیصلہ،مجرم کو 9 سال قید، 80 ہزار روپے جرمانہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عرضی بنام شہنشاہ چارلس سوم
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مانگے تانگے والا موسم ختم شد
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ایک واقعہ‘ ایک سبق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
او آئی سی کانفرنس اور بدلتے حالات کے تقاضے
عمران یعقوب خان
عمارہ فرحت
مزید صوبے قومی ضرورت!
عمارہ فرحت
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(3)
مفتی منیب الرحمٰن