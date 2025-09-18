پھالیہ:سیلز مین کو زخمی کرکے لوٹنے والا پو لیس مقابلے میں گرفتار
پھالیہ (نامہ نگار )دو روز قبل نجی کمپنی کی گاڑی کے سیلز مین کو زخمی کر کے لوٹنے والا ڈاکو پولیس مقابلہ میں زخمی حالت میں گرفتار ، دوسرا فرار ہو گیا ۔
دو موٹر سائیکل سوار ڈاکو ئوں نے نجی کمپنی کی گاڑی کے سیلز مین کو دوران ڈکیتی مزاحمت پر گولی مار کر زخمی کر دیا اور کیش والا بیگ چھین کر فرار ہو گئے ، ایس ایس ایچ او ماڈل پولیس سٹیشن پھالیہ مرزا احمد جمال او رٹیم نے ملزموں کی لوکیشن ٹریس کر کے ریڈ کیا تو انہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کردی، جوابی فائرنگ سے ایک ملزم زخمی جبکہ دوسرا فرار ہو گیا ، گرفتار ملزم نے گجرات کے علاقہ میں بھی وارداتوں کا انکشاف کیاہے ،فرار ملزم کی گرفتاری کیلئے ٹیم تشکیل دیدی گئی ۔