کامونکے :ہیڈ کانسٹیبل کو گولی ما رنے والا مقابلے میں زخمی
کامونکے (نامہ نگار )پنجاب پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل کوگولی مارنے والا مبینہ پولیس مقابلہ کے دوران زخمی حالت میں پکڑا گیا۔بتایا گیاہے کہ اتوار کی رات تھانہ سٹی کے پولیس ملازمین نے جی ٹی روڈ نیلم سینما کے قریب مشکوک شخص کو روکنے کی کوشش کی۔۔۔
جس نے پولیس اہلکاروں پر اندھا دھند فائرنگ کردی اس دوران پاؤں میں گولی لگنے سے ہیڈ کانسٹیبل عمران شدید زخمی ہوگیا۔تھانہ سٹی پولیس نے نامعلوم شخص کیخلاف مقدمہ درج کرنے کے بعد سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے ملزم کا سراغ لگالیا جس کی شناخت شیش محل روڈ کے رمضان عرف جانا گجر کے نام سے ہوئی۔گزشتہ رات پولیس نے اطلاع ملنے پر ملزم کو لیڈی پارک روڈ سے گرفتار کرنے کیلئے چھاپہ مار اتو اس نے دوبارہ پولیس پارٹی پر فائرنگ کردی جس کے بعد مبینہ پولیس مقابلہ ہوا اور رمضان عرف جانا گجر ٹانگ میں گولی لگنے سے شدید زخمی حالت میں گرفتار ہوگیا جسے طبی امداد کیلئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر زہسپتال گوجرانوالہ منتقل کردیا گیا۔