ڈسکہ :مختلف واقعات میں خاتون اغوا مدرسے کے طالبعلم 2 بھائی لاپتہ
موترہ ، ڈسکہ(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )مختلف واقعات میں خاتون اغوا جبکہ 2 بھائی لاپتہ ہوگئے ۔جامکے چیمہ کے فیضان علی کی اہلیہ لائبہ کو نا معلوم افراد اغوا کرکے لے گئے ، گھوئینکی کے عنائت اﷲ کے بیٹے 12سالہ حمزہ اور 8سالہ واجد مدرسہ جانے کیلئے نکلے اور لاپتہ ہو گئے ۔
مختلف واقعات میں خاتون اغوا جبکہ 2 بھائی لاپتہ ہوگئے ۔جامکے چیمہ کے فیضان علی کی اہلیہ لائبہ کو نا معلوم افراد اغوا کرکے لے گئے ، گھوئینکی کے عنائت اﷲ کے بیٹے 12سالہ حمزہ اور 8سالہ واجد مدرسہ جانے کیلئے نکلے اور لاپتہ ہو گئے ۔