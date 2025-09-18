صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :مختلف واقعات میں خاتون اغوا مدرسے کے طالبعلم 2 بھائی لاپتہ

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :مختلف واقعات میں خاتون اغوا مدرسے کے طالبعلم 2 بھائی لاپتہ

موترہ ، ڈسکہ(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )مختلف واقعات میں خاتون اغوا جبکہ 2 بھائی لاپتہ ہوگئے ۔جامکے چیمہ کے فیضان علی کی اہلیہ لائبہ کو نا معلوم افراد اغوا کرکے لے گئے ، گھوئینکی کے عنائت اﷲ کے بیٹے 12سالہ حمزہ اور 8سالہ واجد مدرسہ جانے کیلئے نکلے اور لاپتہ ہو گئے ۔

مختلف واقعات میں خاتون اغوا جبکہ 2 بھائی لاپتہ ہوگئے ۔جامکے چیمہ کے فیضان علی کی اہلیہ لائبہ کو نا معلوم افراد اغوا کرکے لے گئے ، گھوئینکی کے عنائت اﷲ کے بیٹے 12سالہ حمزہ اور 8سالہ واجد مدرسہ جانے کیلئے نکلے اور لاپتہ ہو گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

10 ڈویژنز کے 414 دیہات کیلئے سکیمیں منظور

ٹیکنیکل بورڈ : امتحانات کی نگرانی کیلئے مانیٹرنگ سیل کا افتتاح

تخمینہ لگایاجارہا، متاثرین کے نقصانات کاازالہ کیاجائیگا،ملک احمد خاں

ہڑپہ میوزیم : نئی گیلریوں میں متعدد نئے نوادرات

آر پی او نے چونیاں میں پولیس خدمت مرکز کا افتتاح کردیا

یونیک گروپ آف انسٹی ٹیوشنز کے زیر اہتمام نعتیہ مقابلے کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عرضی بنام شہنشاہ چارلس سوم
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مانگے تانگے والا موسم ختم شد
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ایک واقعہ‘ ایک سبق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
او آئی سی کانفرنس اور بدلتے حالات کے تقاضے
عمران یعقوب خان
عمارہ فرحت
مزید صوبے قومی ضرورت!
عمارہ فرحت
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(3)
مفتی منیب الرحمٰن