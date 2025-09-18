گرلز ہائی سکول کوٹ اسحق ،5 سال سے عملہ تعینات نہ ہو سکا
لدھیوالہ وڑائچ، عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )محکمہ تعلیم کی جانب سے فرنیچر اور سٹاف کی عدم فراہمی سے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کوٹ اسحاق کی نئی بلڈنگ 5 سال سے ویران سینکڑوں بچیاں تعلیم سے محروم ہیں ۔
کوٹ اسحاق میں کروڑوں روپے کی گرانٹ سے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کی بلڈنگ کی تعمیر مکمل کر کے محکمہ تعلیم کے حوالے کر دی گئی تھی تاکہ کوٹ اسحاق کی طالبات کو تعلیم حاصل کرنے کیلئے گوجرانوالہ شہر کے پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں نہ جانا پڑے لیکن5سال سے محکمہ تعلیم تا حال سکول کیلئے فرنیچر اور تدریسی عملہ فراہم نہ کر سکا جس کی وجہ سے کوٹ اسحاق کی سینکڑوں طالبات زیور تعلیم سے محروم ہو رہی ہیں۔ علاقہ مکینوں کے مطابق کروڑوں روپے کی لاگت سے سکول کی عمارت تو تعمیر کر دی لیکن فرنیچر اور سٹاف کی عدم فراہمی کے باعث کلاسز شروع نہ ہو سکیں ۔ والدین کا کہنا ہے کہ ہم پرائیویٹ سکولوں کی مہنگی فیسیں اور دیگر اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ،بیٹیوں کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو چکا ہے ۔ دوسری جانب سی ای او ایجوکیشن گوجرانوالہ عطیہ ارشد نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ ان کے علم میں نہیں کہ سکول کی بلڈنگ محکمہ تعلیم کے ہینڈ اوور ہو چکی ہے یا نہیں ، رپورٹ منگوا کر چیک کر لیتی ہوں ۔