صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرلز ہائی سکول کوٹ اسحق ،5 سال سے عملہ تعینات نہ ہو سکا

  • گوجرانوالہ
گرلز ہائی سکول کوٹ اسحق ،5 سال سے عملہ تعینات نہ ہو سکا

لدھیوالہ وڑائچ، عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )محکمہ تعلیم کی جانب سے فرنیچر اور سٹاف کی عدم فراہمی سے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کوٹ اسحاق کی نئی بلڈنگ 5 سال سے ویران سینکڑوں بچیاں تعلیم سے محروم ہیں ۔

کوٹ اسحاق میں کروڑوں روپے کی گرانٹ سے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کی بلڈنگ کی تعمیر مکمل کر کے محکمہ تعلیم کے حوالے کر دی گئی تھی تاکہ کوٹ اسحاق کی طالبات کو تعلیم حاصل کرنے کیلئے گوجرانوالہ شہر کے پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں نہ جانا پڑے لیکن5سال سے محکمہ تعلیم تا حال سکول کیلئے فرنیچر اور تدریسی عملہ فراہم نہ کر سکا جس کی وجہ سے کوٹ اسحاق کی سینکڑوں طالبات زیور تعلیم سے محروم ہو رہی ہیں۔ علاقہ مکینوں کے مطابق کروڑوں روپے کی لاگت سے سکول کی عمارت تو تعمیر کر دی لیکن فرنیچر اور سٹاف کی عدم فراہمی کے باعث کلاسز شروع نہ ہو سکیں ۔ والدین کا کہنا ہے کہ ہم پرائیویٹ سکولوں کی مہنگی فیسیں اور دیگر اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ،بیٹیوں کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو چکا ہے ۔ دوسری جانب سی ای او ایجوکیشن گوجرانوالہ عطیہ ارشد نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ ان کے علم میں نہیں کہ سکول کی بلڈنگ محکمہ تعلیم کے ہینڈ اوور ہو چکی ہے یا نہیں ، رپورٹ منگوا کر چیک کر لیتی ہوں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال کی ایکو مشینیں ایک سال سے بند،مریض فٹنس ٹیسٹ کیلئے دربدر

نیپا کورس افسروں کا کمشنر آفس فیصل آباد کا دورہ، اجلاس میں شرکت

واسا بورڈ آ ف گو رنرز اجلاس ، 19 ارب 73 کروڑ کا بجٹ منظور

ایف ڈی اے کی ملکیتی جائیدادوں کی نئی ریزرو قیمتیں مقرر

فیسکو میں 600 سکیورٹی گارڈز کم از کم اجرت سے محروم

میونسپل کارپوریشن کی عدم توجہی ،شہر کی سڑکیں خراب ہو نے لگیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عرضی بنام شہنشاہ چارلس سوم
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مانگے تانگے والا موسم ختم شد
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ایک واقعہ‘ ایک سبق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
او آئی سی کانفرنس اور بدلتے حالات کے تقاضے
عمران یعقوب خان
عمارہ فرحت
مزید صوبے قومی ضرورت!
عمارہ فرحت
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(3)
مفتی منیب الرحمٰن