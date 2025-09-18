کامونکے :ٹیوشن نہ پڑھنے پر 2 اساتذہ کا طابعلم پر مبینہ تشدد
کامونکے (نامہ نگار )مبینہ طور پر ٹیوشن نہ پڑھنے والے طالبعلم کو گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 1عمیر شہید کے 2ٹیچروں نے بدترین تشدد کا نشانہ بناڈالا۔بتایا گیاہے کہ نواحی گاؤں قلعہ جھنڈا کاکا مران نویں جماعت کا طالبعلم ضیا اللہ گوندل کے پاس زیر تعلیم ہے ۔
گزشتہ روز مبینہ طور پر ٹیوشن پڑھنے سے انکار کرنے پر ضیا اللہ گوندل نے ساتھی ٹیچر محمد قیوم کے ہمراہ بچے کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔زخمی طالبعلم کامران نے میڈیکولیگل حاصل کرنے کے بعد دونوں اساتذہ کیخلاف مقدمہ کے اندراج کیلئے تھانہ سٹی میں درخواست دائر کردی ۔اس سلسلہ میں اساتذہ کا کہنا ہے کہ طالبعلم کو ٹیوشن نہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ کلاس روم میں دیگر بچوں سے لڑائی جھگڑا کرنے کی وجہ سے مارا ہے ۔ہیڈ ماسٹر رانا وسیم انجم نے بتایا کہ واقعہ کی تحقیقات کیلئے 3 رُکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔