لدھیوالہ :شادی کا جھانسہ دیکر رقم ہتھیانے والی 3 عورتوں پر مقدمہ

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ،نمائندہ خصوصی )شادی کا جھانسہ دے کر دلہن کے ملبوسات اور فرنیچر کی خریداری کیلئے شہری سے مبینہ طور پر ایک لاکھ روپے سے زائد ہتھیانے والی 3 خواتین کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

پسرور کے رہائشی ہدایت اﷲ نے بیٹے نصیر احمد کی منگنی مدوخلیل میں نسرین بی بی کی بہن علیشبہ سے کی ، لڑکی والوں نے ملبوسات اور فرنیچر کیلئے ایک لاکھ روپے سے زائد رقم وصول کی ،شادی کی تاریخ سے 4دن پہلے دلہن کی بہن نسرین بی بی نے کہا کہ دلہن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں،لدھیوالہ پولیس نے ریحانہ بی بی ،نسرین اور بشیراں بی بی کیخلا ف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کر لیا ۔

 

