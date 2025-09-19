صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی:2منشیات فروش گرفتار ، اڑھا ئی کلو ہیروئن برآمد

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی:2منشیات فروش گرفتار ، اڑھا ئی کلو ہیروئن برآمد

تتلے عالی(نامہ نگار )دومنشیا ت فروشوں سے اڑھا ئی کلو ہیروئن برآمد کر لی گئی ۔تتلے عالی پولیس نے دوران گشت مجو چک سے منشیات فروش رفیق سکنہ شاہ پور سے 1240گرام ہیروئن اورمرالی والہ سے آصف سکنہ مرالی والہ سے 1320گرام ہیروئن برآمد کرکے مقدمات درج کرلئے ۔

دومنشیا ت فروشوں سے اڑھا ئی کلو ہیروئن برآمد کر لی گئی ۔تتلے عالی پولیس نے دوران گشت مجو چک سے منشیات فروش رفیق سکنہ شاہ پور سے 1240گرام ہیروئن اورمرالی والہ سے آصف سکنہ مرالی والہ سے 1320گرام ہیروئن برآمد کرکے مقدمات درج کرلئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ترقیاتی سکیموں میں گھپلوں پر سخت کارروائی کا حکم

ڈی سی کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس

پولیس اسٹیشن قائد آباد میں شہزاد آصف خان کی کھلی کچہری

وزیر اعلی آج سرگود ھا میں الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کریں گی ، صہیب احمد

پبلک و نجی تعلیمی اداروں کی گاڑیوں میں گاڑیوں میں سلنڈرز

آئس،چرس،شراب،ناجائز اسلحہ برآمد،11ملزم گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ