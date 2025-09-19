تتلے عالی:2منشیات فروش گرفتار ، اڑھا ئی کلو ہیروئن برآمد
تتلے عالی(نامہ نگار )دومنشیا ت فروشوں سے اڑھا ئی کلو ہیروئن برآمد کر لی گئی ۔تتلے عالی پولیس نے دوران گشت مجو چک سے منشیات فروش رفیق سکنہ شاہ پور سے 1240گرام ہیروئن اورمرالی والہ سے آصف سکنہ مرالی والہ سے 1320گرام ہیروئن برآمد کرکے مقدمات درج کرلئے ۔
دومنشیا ت فروشوں سے اڑھا ئی کلو ہیروئن برآمد کر لی گئی ۔تتلے عالی پولیس نے دوران گشت مجو چک سے منشیات فروش رفیق سکنہ شاہ پور سے 1240گرام ہیروئن اورمرالی والہ سے آصف سکنہ مرالی والہ سے 1320گرام ہیروئن برآمد کرکے مقدمات درج کرلئے ۔