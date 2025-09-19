صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تین روز سے لاپتہ کمسن بچی کی لاش مل گئی ۔تفصیلات کے مطابق تھانہ قلعہ کالروالا کے علاقہ سے 5سالہ بچی کی لاش برآمد ہوئی ہے ، قاری عبدالحفیظ کی بیٹی عفیفہ کائنات گھر سے نکلی اور لاپتہ ہو گئی جس کی تلاش جاری تھی ،پولیس نے تحقیقات کا آ غاز کر دیا ۔

