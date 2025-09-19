صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :کرایہ داروں کو مکان سے نکال کر سامان پر قبضہ

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی :کرایہ داروں کو مکان سے نکال کر سامان پر قبضہ

تتلے عالی(نامہ نگار )گھمن والا میں کرایہ دار کو بیوی بچوں سمیت گھر سے نکال کر لاکھوں روپے کے سامان پر قبضہ کرلیا۔تتلے عالی کے نواحی گاؤں گھمن والا میں مزمل حسین نے مقصوداں بی بی سے مکان کرا یہ پر لے رکھا ہے۔۔۔

 اور مکان کا16لاکھ روپے بیعانہ بھی دے چکا ہے ،گزشتہ روز مقصوداں بی بی اس کے گھر میں آئی اور مزمل کی بیوی کوکہا کہ ایک کمرے میں تھوڑی سی جگہ دو گندم رکھنی ہے انکار پر گالی گلوچ کرکے چلی گئی،تھوڑی دیر بعدمقصودا ں بی بی،اس کی بیٹی،بہو، دو دیگر خواتین آئیں جنہوں نے گھر میں موجود محنت کش کی بیوی،ہمشیرہ کو تھپڑوں سے مارنا شروع کر دیا،دھکے دے کر اہل خانہ کو بچوں سمیت گھر سے نکال دیا اور مکان پر قبضہ کر لیا، صندوق میں4تولے طلائی زیورات،80ہزار روپے ودیگر گھریلو سامان بھی نہیں اٹھانے دیا جبکہ گھر اور سامان واپسی سے انکاری ہو گئے ،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔

 

