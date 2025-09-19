صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات :فوڈ اتھارٹی کو قصاب خانوں کی نگرانی کا حکم

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )ڈی سی گجرات نورالعین کا شہریوں کو معیاری گوشت کی فراہمی کیلئے پنجاب فوڈ اتھارٹی کو قصاب خانوں کی باقاعدہ نگرانی کا حکم دیدیا۔۔۔

گزشتہ روز ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی رضوان سعید نے قصاب خانوں کی انسپکشن کی ،پنجاب فوڈ اتھارٹی گجرات کی فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ضلع کے مختلف قصاب خانوں کا معائنہ کیا۔ ٹیموں نے گجرات، کھاریاں، ڈنگہ اور سرائے عالمگیر کے سرکاری سلاٹر ہاؤسز کا جائزہ لیا۔ معائنے کے دوران صفائی ستھرائی، ویسٹ مینجمنٹ اور دیگر سہولیات کو چیک کیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی رضوان سعید نے کہا کہ عوام کو محفوظ اور معیاری گوشت کی فراہمی کیلئے قصاب خانوں کی باقاعدہ نگرانی جاری رہے گی۔

 

