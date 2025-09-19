انتقال پر ملال
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )تحریک منہاج القرآن کے ضلعی صدر سیٹھ محمد ایوب رحمانی ، محمد سعید اختر، محمد یعقوب رحمانی کے بڑے بھائی حاجی صفدر حسین کلاتھ مرچنٹ گلی آرائیاں والے گزشتہ روز انتقال کرگئے ،سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں قبرستان ریلوے لائن والے میں سپرد خاک کردیا گیا۔
تحریک منہاج القرآن کے ضلعی صدر سیٹھ محمد ایوب رحمانی ، محمد سعید اختر، محمد یعقوب رحمانی کے بڑے بھائی حاجی صفدر حسین کلاتھ مرچنٹ گلی آرائیاں والے گزشتہ روز انتقال کرگئے ،سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں قبرستان ریلوے لائن والے میں سپرد خاک کردیا گیا۔