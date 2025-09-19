صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد:الیکٹرک بسوں پر سفر کیلئے قطاریں ،مسافر نہال

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد:الیکٹرک بسوں پر سفر کیلئے قطاریں ،مسافر نہال

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )الیکٹرک بس منصوبہ کا آغاز،شہری قطار در قطار ٹکٹوں کیلئے کھڑے ہو گئے الیکٹرک بسوں میں سفر کا آغاز کر دیا مسافروں نے الیکٹرک بس منصوبہ کو اہل علاقہ کیلئے بہترین کاوش قرار دیا ۔

وزیرآباد نالہ پلکھو کے قریب بنائے گئے الیکٹرک بسوں کے ٹرمینل کے باہر شہری بڑی تعداد میں جدید سفری سہولیات سے آراستہ الیکٹرک بسوں میں سوار ہونے کو بے تاب رہے ، وزیرآباد سے گوجرانوالہ کیلئے ہر 25 منٹ بعد بس روانہ ہوئی خواتین،بچوں اور بڑوں نے سفر کا پہلے دن ہی آغاز خوش آئند قرار دیا۔ وزیرآباد سے علی پور چٹھہ اور گوجرانوالہ کے روٹ پر 15 جدید الیکٹرک بسیں چلائی گئی ہیں عملہ کے افراد لاہور اور دیگر علاقہ جات سے منگوائے گئے ہیں۔ وزیرآباد کے باسیوں نے بس سروس کو علاقہ کیلئے تحفہ قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور بلال فاروق تارڑ، ایم پی اے وقار احمد چیمہ،عدنان افضل چٹھہ کا شکریہ ادا کیا ہے ۔

 

