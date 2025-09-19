صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :ریکارڈ برانچ دفتر شہر سے باہر منتقل کرنے پر احتجاج

موترہ(نامہ نگار )میونسپل کمیٹی ڈسکہ کی ریکارڈ برانچ کا آفس شہر سے باہرنوا ز شریف سٹیڈیم میں منتقل شہری 500روپے کرایہ خرچ کر کے دفتر جانے پرمجبور ہوگئے ۔

چیف آفیسرمیونسپل کمیٹی ڈسکہ نے شہرمیں میونسپل کمیٹی ڈسکہ کا ریکارڈ برانچ کا آفس راتوں رات نوازشریف سٹیڈیم میں منتقل کردیا جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کاسامنا کرناپڑرہاہے شہری ریکارڈ برانچ کے دفترمیں ڈیتھ ’پیدائش’نکاح ناموں اور طلاقوں کیلئے نوازشریف سٹیڈیم جانے کیلئے 500روپے کرایہ دینے پرمجبور ہیں وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شہریوں کی سہولت کیلئے پہلے ہی پیدائش ’ڈیتھ ’اموات ’نکاح ناموں اور طلاقوں کی فیسوں میں کمی کی تھی مگر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ڈسکہ نے وزیراعلیٰ پنجاب کی طرف سے فیسوں میں کمی ہونے پر ریکارڈ برانچ ڈسکہ کا دفتر ہی شہر سے باہر نوازشریف سٹیڈیم ڈسکہ منتقل کردیا ہے تاکہ شہری چاندگاڑیوں کو کرایے دیکر وہاں جائیں اور جو فیسوں کی کمی ان کی سہولت کیلئے کی گئی تھی اس کی بھی کسر نکل سکے ۔ ڈسکہ کے شہریوں نے وزیراعلیٰ ’کمشنر گوجرانوالہ ’ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ اور اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سے مطالبہ کیاہے کہ دفتر منتقل ہونے کا نوٹس لیاجائے اور ریکارڈ برانچ ڈسکہ کا آفس واپس ڈسکہ شہرمیں لایاجائے تاکہ شہریوں کو مشکلات کاسامنا نہ کرناپڑے ۔

 

