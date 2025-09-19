سمبڑیال :چوری کی وارداتیں شہری لاکھو ں کے مال وز رسے محروم
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )چوری کی وارداتوں میں شہری لاکھو ں روپے کے مال وز رسے محروم ہوگئے ۔ سمبڑیال کے علاقہ تھانہ ایئرپورٹ کے موضع سیدووالی میں جامع مسجد سے نامعلوم چور رات کی تاریکی میں 80ہزارروپے کا سولر انورٹر ،موضع کولوکے میں۔۔۔
محمد نواز کے ڈیر ے سے 7000روپے کا تانبا جبکہ محلہ رسول پورہ میں دوست کو ملنے کے لیے آنے والے نوجوان عاقب الیاس کا گھر کے باہر سے موٹر سائیکل ، موضع بلگن میں عمرانہ کوثر کے ڈیر ے سے 30ہزارروپے کی الیکٹر ک موٹر ،بجلی کے تار اور10توڑے توڑی نامعلوم چور لے گئے ۔