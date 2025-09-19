صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسمی تغیرات کے چیلنج سے ملکر نمٹنا ہوگا :گورنر پنجاب

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر) گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے گرینڈ ایشین یونیورسٹی سیالکوٹ میں منعقدہ 3 روزہ تھرڈ نیشنل ورکشاپ آن UI گرین میٹرک ورلڈ یونیورسٹی رینکنگز سے بطور مہمانِ خصوصی خطاب کیا۔

گورنر پنجاب نے خطاب میں کہا کہ پاکستان دنیا کے پہلے پانچ ممالک میں شامل ہے جو موسمی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہو رہا ہے ۔ پاکستان کا کاربن اخراج میں حصہ نہایت کم ہے لیکن نقصانات انتہائی زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی اداروں، عوام اور جامعات کو مشترکہ کوششوں کے ذریعے موسمی تغیرات کے چیلنج سے نمٹنا ہوگا، اس مقصد کیلئے نئی پالیسی سازی وقت کی اہم ضرورت ہے ، 20 سال پرانی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو ہماری بقا مشکل ہو جائے گی۔گورنر پنجاب نے کہا کہ کلائمٹ چینج کے حوالے سے نصاب میں تبدیلیاں ناگزیر ہو چکی ہیں۔ 

 

 

