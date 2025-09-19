صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریو ں پر تشدد ، محکمہ صحت کے اہلکاروں کیخلاف احتجاج

  گوجرانوالہ
شہریو ں پر تشدد ، محکمہ صحت کے اہلکاروں کیخلاف احتجاج

گجرات (سٹی رپورٹر )محکمہ صحت کے اہلکاروں کی جانب سے شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنانے اور ذمہ دار وں کیخلاف کارروائی نہ ہونے پر اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے ، ڈپٹی کمشنر گجرات نے ایڈیشنل کمشنر کو واقعہ کی تحقیقات کیلئے آفیسر مقرر کر ددیا ۔

محلہ چاہ بیری والا کھو ہ کے رہائشی غلام عباس نے بچیوں کی ویکسی نیشن کرنے کیلئے آنیوالی ہیلتھ ٹیم سے کس چیزکی ویکسین لگانے کا سوال پوچھا تو غالب شاہ نامی اہلکار نے مشتعل ہو کر جوتے ، تھپڑے ، مکوں کی اس پر بارش کردی جبکہ بیچ بچائو کروانے کیلئے آنیوالے محلہ دار محمد عباس کو بھی تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے دھمکیاں دے ڈالیں جس پر غلام عباس نے محکمہ صحت کے اہلکاروں کیخلاف تھانہ سول لائن میں اندراج مقدمہ کیلئے درخواست دیدی، کارروائی نہ ہونے پرعلاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ ہیلتھ کے غنڈہ گردی کرنیوالے اہلکاروں کیخلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ۔ڈپٹی کمشنر گجرات نے واقعہ کی تحقیقات کیلئے اے ڈی سی جی افضل تارڑ کو ہدایت کر دی۔

 

