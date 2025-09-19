صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان میں انقلاب برپا ہوکر رہے گا:ناصر چیمہ

  گوجرانوالہ
پاکستان میں انقلاب برپا ہوکر رہے گا:ناصر چیمہ

راہوالی (نمائندہ دنیا )ایم پی اے ناصر چیمہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جاری جدجہد رنگ لارہی ،ملک میں انقلاب برپا ہوکر رہے گا چونکہ قوم کا ہر طبقہ پارٹی قیادت کے موقف کی کھلی تائید کررہا ہے۔۔۔

 انہوں نے اس بات کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے پیسوں سے اشتہار بازی کرکے سستی شہرت حاصل کرنے والے کبھی عوام میں مقبولیت حاصل نہ کرپائیں گے فارم 47 کی پیداوار نے جس طریقے سے اقتدار حاصل کیا ہے بالکل اس طرح ملک وقوم کی دولت کو لوٹ رہے ہیں اورمسلسل عوام کا خون چوس رہے ہیں ہم اس ظلم کے خلاف خاموش نہیں بیٹھیں گے پی ٹی آئی عوام کی ترجمان بن کر ناانصافی و جبر کے خلاف بھر پور جدوجہد کرے گی اور عوام ایک دن ان سے پائی پائی کا حساب لے گی۔

 

