عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہر کلمہ گو کی ذمہ داری :ثروت اعجاز

  • گوجرانوالہ
پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار )پاکستان سنی تحریک کے سربراہ انجینئر ثروت اعجاز قادری نے پنڈی بھٹیاں میں سالانہ تاجدار ختم نبوت و میلاد مصطفی ؐکانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی اساس ہے۔۔

 اور ملت اسلامیہ کا عظیم سرمایہ ہے جس کے تحفظ کیلئے ہر کلمہ گو کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے ۔انہوں نے کہا کہ سنی تحریک کے سپاہیوں نے شہادتوں کے سفر سے زندگی شروع کی ہے ،گستاخ رسول و ختم نبوت گستاخ صحابہ و اہل بیت اور اولیائے کرام کی حد کراس کرنے پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا ۔ حافظ آباد کے امیر قاری فیصل ندیم کیلانی نے کہا کہ پورے ملک میں 1500سالہ جشن میلاد اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بھرپور طریقہ سے منا رہے ہیں ۔ کانفرنس سے علامہ شا ہد محمود چشتی ،حاجی بابر شفیق آرائیں، غازی محمد شریف، منظور حسین سیالوی، کاشف شہزاد آرائیں، قاری نور احمد حیات، احمد رضا اور ڈاکٹر عدنان محمود ساحل نے بھی خطاب کیا۔

 

