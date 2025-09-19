پنجاب کالج کامونکے کی طالبہ ثمن افتخار نے کامرس گروپ میں میدان مار لیا
کامونکے (تحصیل رپورٹر )پنجاب کالج کامونکے نے ایک بار پھر شاندار تعلیمی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن گوجرانوالہ کے سالانہ امتحانات میں اعلیٰ کامیابی حاصل کی ۔
پنجاب کالج کامونکے کی ہونہار طالبہ ثمن افتخار نے کامرس گروپ میں پہلی پوزیشن اپنے نام کر لی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر پنجاب کالجز اسامہ فضل اور پرنسپل ندیم صدیق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کالج کامونکے کی یہ کامیابی بہترین تعلیمی ماحول اور اساتذہ کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے ۔