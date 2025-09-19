صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کالج کامونکے کی طالبہ ثمن افتخار نے کامرس گروپ میں میدان مار لیا

  • گوجرانوالہ
پنجاب کالج کامونکے کی طالبہ ثمن افتخار نے کامرس گروپ میں میدان مار لیا

کامونکے (تحصیل رپورٹر )پنجاب کالج کامونکے نے ایک بار پھر شاندار تعلیمی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن گوجرانوالہ کے سالانہ امتحانات میں اعلیٰ کامیابی حاصل کی ۔

 پنجاب کالج کامونکے کی ہونہار طالبہ ثمن افتخار نے کامرس گروپ میں پہلی پوزیشن اپنے نام کر لی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر پنجاب کالجز اسامہ فضل اور پرنسپل ندیم صدیق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کالج کامونکے کی یہ کامیابی بہترین تعلیمی ماحول اور اساتذہ کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سی ڈی اے بورڈ اجلاس : قبر کھدائی، میت بس چارجز ختم، کیپٹل ہسپتال کی پرائیویٹ فیسوں پر نظر ثانی کا فیصلہ

پاکستان اور پولینڈ کا زرعی تعاون اور برآمدات بڑھانے پر اتفاق

تیل کی سپلائی چین کی ڈیجیٹلائزیشن ضروری : وفاقی وزیر پٹرولیم

ادویات کے معیار کی جانچ کے نظام کو جدید بنائیں گے، وزیر صحت

رقوم کی شفاف تقسیم کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، روبینہ خالد

ایک لاکھ 80 ہزار شکایات ، ایک لاکھ 76 ہزار کے فیصلے، وفاقی محتسب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ