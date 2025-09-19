سیالکوٹ:ممنوعہ ادویات رکھنے پر 7 مقدمات ڈرگ کورٹ بھجوانے کی منظوری
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ایوب بخاری کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ سیالکوٹ کا 145واں اجلاس ڈی سی آفس میٹنگ روم میں منعقد ہوا۔اجلاس میں مجموعی طور پر 16 کیسز کا جائزہ لیا گیا۔
غیر قانونی طور پر بغیر ڈرگ سیل لائسنس ادویات کی فروخت، غیر رجسٹرڈ اور ممنوعہ ادویات رکھنے اور کوالیفائیڈ پرسن کی عدم موجودگی پر کارروائی کرتے ہوئے 7 کیسز کے چالان ڈرگ کورٹ کو بھجوانے کی منظوری دی گئی۔ اسی طرح 3 میڈیکل سٹورز کو وارننگ جاری کی گئی جبکہ 6 میڈیکل سٹورز کی ری چیکنگ کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔