جھوٹے مقدمات سے قیادت کو ڈرایانہیں کیا جاسکتا :عمر ڈار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما عمر فارو ق ڈار نے کہا ہے کہ ہم بانی تحریک انصاف کے نظریہ کے محافظ ہیں ،جھوٹے مقدمات سے پی ٹی آئی کی قیادت کو مرعوب نہیں کیا جاسکتا ہمارے حوصلے بلند ہیں۔۔۔
اور ان شا اﷲ بانی پی ٹی آئی چیئرمین سمیت تمام قائدین جلد رہا ہوں گے ، آج ملک کا بچہ بچہ بدعنوان سیاستدانوں سے نفرت کررہاہے اور پی ٹی آئی کی حقیقی عوام دوست قیادت کے ساتھ کھڑا ہے ، جعلی مینڈیٹ کے ذریعے مسلط کی گئی حکومت کو پی ٹی آئی کسی بھی صورت تسلیم نہیں کریگی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کامن ویلتھ کی لیک ہونے والی رپورٹ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ عمر فاروق ڈار نے مزید کہا کہ کامن ویلتھ کی 8 فروری کے الیکشن پر لیک ہونے والی رپورٹ میں بھی انتخابی دھاندلی کا پول کھول دیا ہے کہ کیسے بے شرمی اور ڈھٹائی سے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔کامن ویلتھ کے مطابق یہ رپورٹ پہلے ہی حکومت پاکستان کو دے دی گئی تھی مگر یہاں سکندر سلطان راجہ جیسے بے ضمیر لوگ ہیں جنہوں نے انتخا بات کی چوری کی سہولت کاری سمیت اس پر پردہ ڈالنے میں بھی بھرپور کردار ادا کیا ،پاکستان میں ووٹ چوری کا قانون سخت ہے اور ایسا کرنے پر آرٹیکل 6 کا نفاذ ہوتا ہے ،لیاقت چٹھہ جیسے لوگ قابل تحسین ہیں جنہوں نے اپنے عہدے پر ضمیر کی آواز کو ترجیح دی۔