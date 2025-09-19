صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

380 سے زائد غیر قانونی ہائوسنگ سو سائٹیز ریگولر نہ ہو سکیں

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ ضلع کی380 سے زائد غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیزاور لینڈ سب ڈویژنوں کو ریگولرکرنے کے منصوبے پر عمل درآمد نہ ہوسکا اور ایل ڈی اے کے لینڈ یوزر رولز کو بھی لاگو نہ کیا جاسکا۔۔۔

جی ڈی اے کی گورننگ باڈی غیر فعال ہونے سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی منظوری ،نئے شرائط اور رولز کا نفاذسمیت دیگر انتظامی امور التوا کا شکار ہیں ، 2سال قبل گوجرانوالہ ڈویلپمنٹ اتھارٹی کی سابق گورننگ باڈی کا طویل عرصہ بعد اجلاس ہوا تھا جس میں جی ڈی اے سٹی بنانے کی منظوری ،ہاؤسنگ سوسائٹیز کے این او سی کیلئے شرائط میں نرمی اور بیشتر بوسیدہ اور پرانی شرائط کو ختم کرنے کی منظوری دی گئی تھی اس کے علاوہ متفقہ طور پرہاؤسنگ سوسائٹیز کے ڈویلپرز کیلئے نئے لینڈ یوز رولز متعارف کرائے گئے ،ایل ڈی اے طرز پر رولز جی ڈی اے پر بھی نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، محکمہ ماحولیات کے این او سی کی شرط ختم ، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے 60فٹ سڑک کی شرط ختم کرکے مختلف سلیب بنانے کا فیصلہ کیا گیا لیکن عمل درآمد نہ ہونے سے ضلع میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی تعداد بڑھ رہی ہے ۔

 

