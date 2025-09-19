پاکستان اب سعودی عرب کا مکمل دفاع کرے گا:شفیق مغل
سمبڑیال (نامہ نگار )چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سیالکوٹ کے ممبر شفیق طاہر مغل نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہد ے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاک فوج کو یہ دوسرا موقع ملا ہے کہ۔۔۔
پاکستان اب سعودی عرب کا مکمل دفاع کرے گا یہ دفاعی معاہدہ درحقیت عالم اسلام کی فتح ہے اور حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری ملنا بہت بڑی سعادت ہے انہوں نے یہ بات صحافیوں سے اس دفاعی معاہدے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہی۔انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے پاک فوج نے خانہ کعبہ کو دہشت گردوں سے چھڑا کر یہ بات ثابت کر دی تھی کہ پاک فوج ہی در اصل عالم اسلام کی حفاظت کرے گی جو اب سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ سے ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان ہی عالم اسلام کا لیڈر ہے جبکہ اس معاہدے کے دورس نتائج سامنے آئیں گے جو دونوں ممالک کے عوام کیلئے خوش آئند ہونگے بلکہ اس معاہدے سے گریٹر اسرائیل کیلئے پورے مشرقی وسطی کا نقشہ بدلنے کی تمام کوشش ناکام ہو نگی۔