صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان اب سعودی عرب کا مکمل دفاع کرے گا:شفیق مغل

  • گوجرانوالہ
پاکستان اب سعودی عرب کا مکمل دفاع کرے گا:شفیق مغل

سمبڑیال (نامہ نگار )چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سیالکوٹ کے ممبر شفیق طاہر مغل نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہد ے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاک فوج کو یہ دوسرا موقع ملا ہے کہ۔۔۔

 پاکستان اب سعودی عرب کا مکمل دفاع کرے گا یہ دفاعی معاہدہ درحقیت عالم اسلام کی فتح ہے اور حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری ملنا بہت بڑی سعادت ہے انہوں نے یہ بات صحافیوں سے اس دفاعی معاہدے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہی۔انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے پاک فوج نے خانہ کعبہ کو دہشت گردوں سے چھڑا کر یہ بات ثابت کر دی تھی کہ پاک فوج ہی در اصل عالم اسلام کی حفاظت کرے گی جو اب سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ سے ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان ہی عالم اسلام کا لیڈر ہے جبکہ اس معاہدے کے دورس نتائج سامنے آئیں گے جو دونوں ممالک کے عوام کیلئے خوش آئند ہونگے بلکہ اس معاہدے سے گریٹر اسرائیل کیلئے پورے مشرقی وسطی کا نقشہ بدلنے کی تمام کوشش ناکام ہو نگی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انجینئرنگ کی ازسرنو تشکیل کا فیصلہ

بل بورڈز کی تنصیب:کے ایم سی و دیگر اداروں سے جواب طلب

پیپلز پارٹی نے کراچی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، آفاق احمد

لاکھوں پاکستانیوں کی بیرون ملک منتقلی لمحہ فکریہ ،کاشف سعید

محفوظ طبی نگہداشت کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں، ماہرین

ملیر :گیس چوروں کیخلاف کارروائی، متعددمقدمات درج

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ