میڈیکل و ڈینٹل کالجز میں داخلے کے امتحان کیلئے تیاریاں
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)میڈیکل و ڈینٹل کالجز میں داخلے کے امتحان(MDCAT) کا انعقاد، سکیورٹی و دیگر انتظامات کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کی زیرصدارت اجلاس ہوا ، ٹیسٹ کا انعقاد 26 اکتوبر کو منعقد ہوگا۔
گوجرانوالہ میں یونیورسٹی آف پنجاب کیمپس اور قائد اعظم ڈویژنل پبلک سکول وکالج گوجرانوالہ میں سنٹرز قائم کئے جائیں گے ۔ تمام متعلقہ محکموں کو قبل از وقت انتظامات مکمل کرنے کے احکامات جاری کرد ئیے ۔ امتحان میں مختلف اضلاع سے 4 ہزار 854طلبہ و طالبات حصہ لیں گے ۔