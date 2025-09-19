صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میڈیکل و ڈینٹل کالجز میں داخلے کے امتحان کیلئے تیاریاں

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)میڈیکل و ڈینٹل کالجز میں داخلے کے امتحان(MDCAT) کا انعقاد، سکیورٹی و دیگر انتظامات کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کی زیرصدارت اجلاس ہوا ، ٹیسٹ کا انعقاد 26 اکتوبر کو منعقد ہوگا۔

گوجرانوالہ میں یونیورسٹی آف پنجاب کیمپس اور قائد اعظم ڈویژنل پبلک سکول وکالج گوجرانوالہ میں سنٹرز قائم کئے جائیں گے ۔ تمام متعلقہ محکموں کو قبل از وقت انتظامات مکمل کرنے کے احکامات جاری کرد ئیے ۔ امتحان میں مختلف اضلاع سے 4 ہزار 854طلبہ و طالبات حصہ لیں گے ۔ 

 

