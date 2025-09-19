قبر کھود کر قسم لینے اوردینے والے 15افراد کیخلاف مقدمہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )قبر کھود کر قسم لینے اوردینے والے 15 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔سمبڑیال کے علاقہ تھانہ بیگووالہ کے موضع جھاڑیانوالہ میں مویشی۔۔۔
چوری پر قبر کھود کر قسم ونیاں لینے دینے والے عرفا ن ،محمد رفیق ،لیاقت علی ،امان اﷲ، نعمان اﷲ اور10 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ۔یاد رہے کہ مویشی چوری کا معاملہ تھا جس پر عرفان اورمحمد رفیق نے لیاقت علی وغیرہ پر چوری کا مقدمہ درج کر ایا تھا جس پر لیاقت وغیرہ نے کہا کہ اگر مویشی مالکان قبرستان میں قبر کھود کر قبر میں کھڑے ہوکر ہمیں قرآن پاک پر حلف دے دیں کہ ہم نے مویشی چوری کئے ہیں توہم مویشیوں کی قیمت ادا کریں گے جس پر مالکان مویشیاں عرفان اورمحمد رفیق نے حلف دیا اور جن پر چوری کا الزام تھا لیاقت ،امان اﷲ ، نعمان نے حلف لیا تھا ، تھانہ بیگووالہ پولیس نے قبرستان کی بے حرمتی کرنے والے 15افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ۔