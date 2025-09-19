صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قبر کھود کر قسم لینے اوردینے والے 15افراد کیخلاف مقدمہ

  • گوجرانوالہ
قبر کھود کر قسم لینے اوردینے والے 15افراد کیخلاف مقدمہ

سمبڑیال(سٹی رپورٹر )قبر کھود کر قسم لینے اوردینے والے 15 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔سمبڑیال کے علاقہ تھانہ بیگووالہ کے موضع جھاڑیانوالہ میں مویشی۔۔۔

 چوری پر قبر کھود کر قسم ونیاں لینے دینے والے عرفا ن ،محمد رفیق ،لیاقت علی ،امان اﷲ، نعمان اﷲ اور10 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ۔یاد رہے کہ مویشی چوری کا معاملہ تھا جس پر عرفان اورمحمد رفیق نے لیاقت علی وغیرہ پر چوری کا مقدمہ درج کر ایا تھا جس پر لیاقت وغیرہ نے کہا کہ اگر مویشی مالکان قبرستان میں قبر کھود کر قبر میں کھڑے ہوکر ہمیں قرآن پاک پر حلف دے دیں کہ ہم نے مویشی چوری کئے ہیں توہم مویشیوں کی قیمت ادا کریں گے جس پر مالکان مویشیاں عرفان اورمحمد رفیق نے حلف دیا اور جن پر چوری کا الزام تھا لیاقت ،امان اﷲ ، نعمان نے حلف لیا تھا ، تھانہ بیگووالہ پولیس نے قبرستان کی بے حرمتی کرنے والے 15افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ترقیاتی سکیموں میں گھپلوں پر سخت کارروائی کا حکم

ڈی سی کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس

پولیس اسٹیشن قائد آباد میں شہزاد آصف خان کی کھلی کچہری

وزیر اعلی آج سرگود ھا میں الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کریں گی ، صہیب احمد

پبلک و نجی تعلیمی اداروں کی گاڑیوں میں گاڑیوں میں سلنڈرز

آئس،چرس،شراب،ناجائز اسلحہ برآمد،11ملزم گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ