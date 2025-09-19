ڈسکہ ،ہیڈ بمبانوالہ:چوری و ڈکیتی کی وار داتوں میں اضافہ
ڈسکہ ،ہیڈ بمبانوالہ (نمائندہ دنیا،نامہ نگار )سرکل بھر میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ،9مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے ۔وسن ٹاؤن کے قاری شعیب جو عمرہ پر ا ور بیوی میکے گئی ہوئی تھی۔۔۔
ان کی عدم موجودگی میں گھر سے ڈیڑھ تولہ سونا ودیگر سامان چوری ہو گیا ، لقمان حفیظ بیوی کے ہمراہ جارہاتھاکہ رنجھائی کے قریب دو ڈاکوئوں نے 25ہزارروپے ، دو موبائل فون، ایک جوڑی ٹاپس اور گھڑی چھین لی برج آرائیاں کے قریب ڈاکوئوں نے اویس سے 2لاکھ روپے اور موبائل فون چھین لیا ،رنجھائی کے قریب ڈاکوئوں نے اسلحہ کے زور پر مرزا عمیر بیگ سے 80ہزارروپے اور بنک ایپ سے 75ہزارروپے نکال لئے ، شکیل کا ملازم مرغیوں کا کچرا لے کر جارہاتھاکہ سلور سٹار روڈ پر ڈاکوئوں نے 50ہزارروپے چھین لئے ، بھٹی کالونی کے قریب 2 ڈاکوئوں نے جاویدرفیع سے 12ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا،پسرور بائپاس کے قریب 3 ڈاکوئوں نے عثمان سے موٹر سائیکل اور رقم چھین لی۔ محلہ شہاز پورہ میں علی رضا کے گودام سے ایک لاکھ25ہزارروپے اور جوس کے ڈبے چوری ہو گئے ، گلوٹیاں موڑ ہوٹل کے باہر سے محرم علی کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی ۔