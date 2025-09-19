صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ ،ہیڈ بمبانوالہ:چوری و ڈکیتی کی وار داتوں میں اضافہ

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ ،ہیڈ بمبانوالہ:چوری و ڈکیتی کی وار داتوں میں اضافہ

ڈسکہ ،ہیڈ بمبانوالہ (نمائندہ دنیا،نامہ نگار )سرکل بھر میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ،9مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے ۔وسن ٹاؤن کے قاری شعیب جو عمرہ پر ا ور بیوی میکے گئی ہوئی تھی۔۔۔

 ان کی عدم موجودگی میں گھر سے ڈیڑھ تولہ سونا ودیگر سامان چوری ہو گیا ، لقمان حفیظ بیوی کے ہمراہ جارہاتھاکہ رنجھائی کے قریب دو ڈاکوئوں نے 25ہزارروپے ، دو موبائل فون، ایک جوڑی ٹاپس اور گھڑی چھین لی برج آرائیاں کے قریب ڈاکوئوں نے اویس سے 2لاکھ روپے اور موبائل فون چھین لیا ،رنجھائی کے قریب ڈاکوئوں نے اسلحہ کے زور پر مرزا عمیر بیگ سے 80ہزارروپے اور بنک ایپ سے 75ہزارروپے نکال لئے ، شکیل کا ملازم مرغیوں کا کچرا لے کر جارہاتھاکہ سلور سٹار روڈ پر ڈاکوئوں نے 50ہزارروپے چھین لئے ، بھٹی کالونی کے قریب 2 ڈاکوئوں نے جاویدرفیع سے 12ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا،پسرور بائپاس کے قریب 3 ڈاکوئوں نے عثمان سے موٹر سائیکل اور رقم چھین لی۔ محلہ شہاز پورہ میں علی رضا کے گودام سے ایک لاکھ25ہزارروپے اور جوس کے ڈبے چوری ہو گئے ، گلوٹیاں موڑ ہوٹل کے باہر سے محرم علی کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انجینئرنگ کی ازسرنو تشکیل کا فیصلہ

بل بورڈز کی تنصیب:کے ایم سی و دیگر اداروں سے جواب طلب

پیپلز پارٹی نے کراچی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، آفاق احمد

لاکھوں پاکستانیوں کی بیرون ملک منتقلی لمحہ فکریہ ،کاشف سعید

محفوظ طبی نگہداشت کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں، ماہرین

ملیر :گیس چوروں کیخلاف کارروائی، متعددمقدمات درج

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ