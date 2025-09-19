کامونکے :نوسر باز وں نے گھر سے ڈیڑھ لاکھ روپے اور موبائل فون چرا لیا
کامونکے (نامہ نگار )نوسر باز وں نے شہری کے گھر سے لاکھوں روپے اور موبائل فون چرا لیا۔ پاک ٹاؤن کے وقاص کے گھر ایک خاتون،مرد اور بچہ کرایہ پر مکان لینے کے بہانے داخل ہوئے اور وقاص کو ورغلا پھسلا کر ڈیڑھ لاکھ روپے اور قیمتی موبائل فون لیکر رفوچکر ہوگئے ۔
