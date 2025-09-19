صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :نوسر باز وں نے گھر سے ڈیڑھ لاکھ روپے اور موبائل فون چرا لیا

  • گوجرانوالہ
کامونکے :نوسر باز وں نے گھر سے ڈیڑھ لاکھ روپے اور موبائل فون چرا لیا

کامونکے (نامہ نگار )نوسر باز وں نے شہری کے گھر سے لاکھوں روپے اور موبائل فون چرا لیا۔ پاک ٹاؤن کے وقاص کے گھر ایک خاتون،مرد اور بچہ کرایہ پر مکان لینے کے بہانے داخل ہوئے اور وقاص کو ورغلا پھسلا کر ڈیڑھ لاکھ روپے اور قیمتی موبائل فون لیکر رفوچکر ہوگئے ۔

نوسر باز وں نے شہری کے گھر سے لاکھوں روپے اور موبائل فون چرا لیا۔ پاک ٹاؤن کے وقاص کے گھر ایک خاتون،مرد اور بچہ کرایہ پر مکان لینے کے بہانے داخل ہوئے اور وقاص کو ورغلا پھسلا کر ڈیڑھ لاکھ روپے اور قیمتی موبائل فون لیکر رفوچکر ہوگئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

3600کلو زائدالمیعاد پکانے کیلئے تیار گوشت تلف

اپنی چھت، اپنا گھرسکیم بارے آ گاہی تقریب

جوائے لینڈ کا ٹھیکہ من پسند کمپنی کو دینے پر ڈی جی پی ایچ اے کونوٹس

یوای ٹی میں نئے طلبا کیلئے دوسرے روز بھی استقبالیہ تقریب

کروڑوں کے سمگل شدہ سگریٹ برآمد

اسلحہ کی نمائش کر نے والا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ