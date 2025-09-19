فائرنگ سے زخمی نوجوان دم توڑ گیا ، ورثا کا لاش رکھ کر احتجاج
گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)تھانہ سبزی منڈی کے علاقہ میں پانچ روز قبل فائرنگ سے شدید زخمی ہونیوالا دوسرا نوجوان بھی زیر علاج رہنے کے بعد دم توڑ گیا،ملزموں کی عدم گرفتاری پر ورثا کی جانب سے کنگنی والا چوک بلاک کر کے پولیس کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ۔
تھانہ سبزی منڈی کے علاقہ کنگنی والہ میں اویس،ذیشان،اسد،طلحہ وغیرہ نے سابق رنجش پر فائرنگ کرکے خرم کو قتل جبکہ اسکے کزن اسامہ،کاشف اور ریڑھی بان خالد کو زخمی کردیا تھا، زخمی نوجوان اسامہ بھی ہسپتال میں موت وحیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد دم توڑ گیا ،پو لیس نے مقتول خرم کے والد سعید کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا تھا ۔دوسری جانب ورثا نے مقتول اسامہ کی لاش کنگنی والا چوک میں رکھ کر شدید احتجاج کیا، مظاہرین کا کہنا تھا کہ واقعہ میں ملوث ملزموں کو پولیس نے تاحال گرفتار نہیں کیا ، پو لیس کی جانب سے ملزموں کی گرفتاری کی یقین دہانی پر مظاہرین منتشر ہو گئے ۔