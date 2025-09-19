صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی مصنوعات کو سعودیہ میں فروغ ملنا چاہیے :کمرشل اتاشی

  • گوجرانوالہ
پاکستانی مصنوعات کو سعودیہ میں فروغ ملنا چاہیے :کمرشل اتاشی

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)سعودی عرب کے کمرشل اتاشی نائف عبد العزیز الحربی نے گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں اظہار خیال کر تے ہوئے کہا کہ یہاں ہر طرح کی پروڈکشن دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔۔۔

بہت سے ممالک پاکستان کی مصنوعات کو کم درجہ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں گوجرانوالہ میں زبردست پوٹینشل موجود ہے ، ان مصنوعات کو سعودی عرب میں فروغ ملنا چاہیے ، ہم دونوں ممالک کے لیے اچھی اور مثبت چیزیں چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دوطرفہ تجارتی تعلقات کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ سرمایہ کاری اور کاروباری روابط مزید مستحکم ہوں۔اس موقع پر گوجرانوالہ چیمبر کے صدر رانا صدیق نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ مالی سال دوطرفہ تجارتی حجم 4 ارب 45 کروڑ امریکی ڈالر رہا، جس میں پاکستان کی برآمدات 70 کروڑ 43 لاکھ ڈالر جبکہ درآمدات 3 ارب 75 کروڑ ڈالر رہیں انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا موجودہ تجارتی حجم بہت کم ہے ، گوجرانوالہ میں 37 صنعتی کلسٹرز موجود ہیں لیکن ہمیں اپنی مصنوعات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کیلئے ونڈو آف اپرچونٹی درکار ہے ۔اس موقع پر سینئر نائب صدر احمد نوید رانجھا اور بزنس کمیونٹی بھی موجود تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ترقیاتی سکیموں میں گھپلوں پر سخت کارروائی کا حکم

ڈی سی کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس

پولیس اسٹیشن قائد آباد میں شہزاد آصف خان کی کھلی کچہری

وزیر اعلی آج سرگود ھا میں الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کریں گی ، صہیب احمد

پبلک و نجی تعلیمی اداروں کی گاڑیوں میں گاڑیوں میں سلنڈرز

آئس،چرس،شراب،ناجائز اسلحہ برآمد،11ملزم گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ