پاکستانی مصنوعات کو سعودیہ میں فروغ ملنا چاہیے :کمرشل اتاشی
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)سعودی عرب کے کمرشل اتاشی نائف عبد العزیز الحربی نے گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں اظہار خیال کر تے ہوئے کہا کہ یہاں ہر طرح کی پروڈکشن دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔۔۔
بہت سے ممالک پاکستان کی مصنوعات کو کم درجہ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں گوجرانوالہ میں زبردست پوٹینشل موجود ہے ، ان مصنوعات کو سعودی عرب میں فروغ ملنا چاہیے ، ہم دونوں ممالک کے لیے اچھی اور مثبت چیزیں چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دوطرفہ تجارتی تعلقات کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ سرمایہ کاری اور کاروباری روابط مزید مستحکم ہوں۔اس موقع پر گوجرانوالہ چیمبر کے صدر رانا صدیق نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ مالی سال دوطرفہ تجارتی حجم 4 ارب 45 کروڑ امریکی ڈالر رہا، جس میں پاکستان کی برآمدات 70 کروڑ 43 لاکھ ڈالر جبکہ درآمدات 3 ارب 75 کروڑ ڈالر رہیں انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا موجودہ تجارتی حجم بہت کم ہے ، گوجرانوالہ میں 37 صنعتی کلسٹرز موجود ہیں لیکن ہمیں اپنی مصنوعات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کیلئے ونڈو آف اپرچونٹی درکار ہے ۔اس موقع پر سینئر نائب صدر احمد نوید رانجھا اور بزنس کمیونٹی بھی موجود تھی۔