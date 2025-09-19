جلالپور بھٹیاں:کلہاڑی کے وار کرکے بیوی کو مار ڈالا
جلالپور بھٹیاں، حافظ آباد(نمائندہ دنیا ، نامہ نگار )نواحی گائو ں نوتھیں میں خاوند نے کلہاڑی کے وار کرکے بیوی بیوی کی گردن تن سے جدا کر دی۔
بتایا گیا ہے کہ عمران نامی شخص نے ا پنی بیوی حمیدہ کو کلہاڑی سے وار کر کے ابدی نیند سلا دیا۔واقعہ کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس نے ملزم عمران کو آلہ سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس تھانہ کالیکی منڈی کو ملزم عمران نے بتایا کہ گھر میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ کلہاڑی کا اچانک دستہ ٹوٹ گیا اور تیز کلہاڑی حمیدہ کے گلے پر جالگی جس سے موت واقع ہوگئی۔