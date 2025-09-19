صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :اہلخانہ پر تشدد ، ایس ایچ او سمیت 7 افراد کیخلاف مقدمہ

  • گوجرانوالہ
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرنے ، اہلخانہ کوتشددکانشانہ بنانے اور خاتون کو بالوں سے پکڑ نے پرایس ایچ اوتھانہ ستراہ اوراے ایس آئی سمیت 7افراد کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔

 نواحی گاؤں کوٹلی نوشہرہ کی رخسانہ کوثر نے پولیس کودرخواست دی کہ وہ اپنی ہمشیرہ اوراہلخانہ کے ہمراہ گھرمیں موجودتھی کہ ایس ایچ او تھانہ ستراہ عبدالرحمن ’اے ایس آئی فلک شیرہمراہ احسان اﷲ ’شہباز ’عبدالوحید ’حسنین اور شہباز کا بھتیجا گھرمیں داخل ہوگئے ،خاتون اوراہلخانہ کوتشددکانشانہ بناناشروع کردیا اور اسکی ہمشیرہ کے بالوں سے پکڑ کر گھرسے باہر نکال دیا ،پولیس نے عدالتی حکم پر پیٹی بند بھائیوں ایس ایچ اوتھانہ ستراہ عبدالرحمن ’اے ایس آئی فلک شیرسمیت7ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی ۔

 

