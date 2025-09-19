ڈسکہ:نا معلوم افراد کی فائرنگ سے نوجوان جاں بحق
ڈسکہ ،منڈیکی گورائیہ(نمائندہ دنیا ،نامہ نگار) نامعلوم افراد نے فائرنگ کرکے نوجوان کو موت کے گھاٹ اتاردیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق موضع کوٹلی مٹواں کے اشفاق نے پولیس کودرخواست دی۔۔۔
کہ اس کا 20سالہ بیٹا جواد حویلی میں مویشیوں کے پاس سویاہوا تھا جب وہ صبح فجر کی نماز پرھنے کیلئے جارہاتھاکہ فائرنگ کی آواز آئی، حویلی میں جاکر دیکھاتونامعلوم افراد فائرنگ کرکے اسکے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے ،پولیس نے مقتول کے والد اشفاق کی مدعیت میں نا معلوم افراد کیخلاف مقدمہ درج کر لیا ۔