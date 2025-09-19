سیالکوٹ:سیلاب متاثرہ گھر میں 3 کروڑ کی چوری ،ملزم گرفتار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) تھانہ کینٹ پولیس نے سیلاب متاثرہ گھر میں 3 کروڑ روپے کی چوری کے ملزم گرفتار کرکے مال مسروقہ برآمد کر لیا ۔ واقعہ 2 ہفتے قبل ڈائمنڈ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پیش آیا۔۔۔
جہاں عثمان اختر نامی شہری فیملی کے ہمراہ سیلاب کی وجہ سے گھر سے عارضی طور پر منتقل ہو گئے تھے ،چوروں نے گھر کی دیوار پھلانگ کر کمروں کے تالے توڑ کر طلائی زیورات 70 تولے ، گھڑی مالیت 42 لاکھ ، 25 لاکھ روپے و دیگر سامان چوری کر لیا تھا۔ڈی پی او فیصل شہزاد نے واردات کا فوری نوٹس لیا اور ڈی ایس پی سٹی سرکل کو ملزموں کی گرفتاری اور مال مسروقہ کی برآمدگی کا حکم دیا۔ڈی ایس پی سٹی سرکل کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ کینٹ انسپکٹر مدثر بریار نے کلی صلاح کے رہائشی اسامہ شفیق اور منیب احمد کو گرفتار کر کے تمام چوری شدہ سامان اور رقم برآمد کر لی،پو لیس نے مال مسروقہ مالک کے حوالے کر دیا ۔