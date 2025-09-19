حافظ آباد:کیمیکل سے تیار دودھ کی فروخت پر احتجاج
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا)حافظ آباد شہر میں کیمیکل سے تیار دودھ فروخت کرنے پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ۔ڈپٹی کمشنر نے ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی کو فوری کارروائی عمل میں لانے کا حکم دے دیا۔
گزشتہ روز دربا رعاقل شاہ شاہانہ کے رہائشیوں نے ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کے دوران نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ ملزم نوید ، توصیف اور اشفاق گوندل کے خلاف چندہفتے قبل پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعلی دودھ بنانے کے الزام میں مقدمہ درج کیا تھا ،مذکورہ ملزموں نے مقدمہ کے بعد حافظ آباد شہر کے ساتھ ساتھ قادرآباد اور گجرات میں باقاعدہ ڈیری کو سٹور بناکر وسیع پیمانے پر جعلی اورکیمیکل شدہ دود ھ تیارکرکے فروخت کرنا شروع کررکھا ہے جس سے بچے اور معمر افراد مختلف امراض میں مبتلا ہورہے ہیں لیکن ان بااثر قومی مجرموں کو لگام ڈالنے کے عملی اقدمات نہیں کئے جارہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی کو ملزموں کے خلاف فوری طور پر کارروائی عمل میں لانے کا حکم دیا تو مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہوگئے ۔