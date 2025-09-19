صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:کیمیکل سے تیار دودھ کی فروخت پر احتجاج

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:کیمیکل سے تیار دودھ کی فروخت پر احتجاج

حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا)حافظ آباد شہر میں کیمیکل سے تیار دودھ فروخت کرنے پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ۔ڈپٹی کمشنر نے ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی کو فوری کارروائی عمل میں لانے کا حکم دے دیا۔

 گزشتہ روز دربا رعاقل شاہ شاہانہ کے رہائشیوں نے ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کے دوران نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ ملزم نوید ، توصیف اور اشفاق گوندل کے خلاف چندہفتے قبل پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعلی دودھ بنانے کے الزام میں مقدمہ درج کیا تھا ،مذکورہ ملزموں نے مقدمہ کے بعد حافظ آباد شہر کے ساتھ ساتھ قادرآباد اور گجرات میں باقاعدہ ڈیری کو سٹور بناکر وسیع پیمانے پر جعلی اورکیمیکل شدہ دود ھ تیارکرکے فروخت کرنا شروع کررکھا ہے جس سے بچے اور معمر افراد مختلف امراض میں مبتلا ہورہے ہیں لیکن ان بااثر قومی مجرموں کو لگام ڈالنے کے عملی اقدمات نہیں کئے جارہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی کو ملزموں کے خلاف فوری طور پر کارروائی عمل میں لانے کا حکم دیا تو مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہوگئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ترقیاتی سکیموں میں گھپلوں پر سخت کارروائی کا حکم

ڈی سی کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس

پولیس اسٹیشن قائد آباد میں شہزاد آصف خان کی کھلی کچہری

وزیر اعلی آج سرگود ھا میں الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کریں گی ، صہیب احمد

پبلک و نجی تعلیمی اداروں کی گاڑیوں میں گاڑیوں میں سلنڈرز

آئس،چرس،شراب،ناجائز اسلحہ برآمد،11ملزم گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ