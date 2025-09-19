صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
نوجوان حقیقی انقلاب کیلئے میدان میں آ ئیں:مولانا حیدری

حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )جمعیت علمائے اسلام پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری اور رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالغفور حیدری نے تحفظ ختم نبوت و استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

پاکستان بننے کے بعد سے ملک پر وہی حکمران طبقہ مسلط ہے جو قادیانیت نواز اور مغربی ایجنڈے کا حامی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ چین نے ہمیشہ آزمائش کی گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا جبکہ امریکہ نے ہر موقع پر نقصان پہنچایا اور پسِ پردہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ حکمران طبقہ قومی ادارے ایک ایک کر کے عالمی مالیاتی اداروں کے ہاتھ بیچ رہا ہے ، حالیہ پی آئی اے کی نجکاری اسی سلسلے کی ایک مثال ہے ۔ بجٹ بنانے کے لیے قومی مفادات کو گروی رکھ دیا جاتا ہے اور عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری کے دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے ۔ مولانا حیدری نے کہا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ ملک میں حقیقی انقلاب کیلئے میدان عمل میں آئیں اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن کا ساتھ دیں کیونکہ جب تک ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے پاکستان فلاحی ریاست نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا کہ حکمران صرف لوٹ مار جانتے ہیں، عوام اور ملک کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ،مساجد و مدارس کے تحفظ کیلئے جے یو آئی کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی اور علما کو فورتھ شیڈول میں شامل کرنے جیسے اقدامات کی بھرپور مزاحمت کی جائے گی۔ 

 

