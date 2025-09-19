صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک سعودی تعلقات بلند ترین سطح پر پہنچ گئے :بلال تارڑ

  • گوجرانوالہ
پاک سعودی تعلقات بلند ترین سطح پر پہنچ گئے :بلال تارڑ

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ،برادر اسلامی ملک کے ساتھ روحانی و قلبی رشتہ پاکستانی عوام سعودی عرب سے روحانی و قلبی اور جذباتی وابستگی رکھتے ہیں۔

 ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ (ن)کے قومی اسمبلی کے امیدوار بلال فاروق تارڑ،ایم پی ایز وقار احمد چیمہ و عدنان افضل چٹھہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی ائر فورس کے جہازوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے جہاز کو سعودی ائر سپیس میں داخل ہوتے ہی اپنی حفاظت میں لے لیا اور سلامی پیش کی ۔انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب تعلقات کے تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا پاکستان کو مکہ اور مدینہ کی حفاظت سونپا جانا اعزاز ہے اور اس معاہدہ کے بعد پاکستانی قوم،افواج اور مہارت کی قدر عالم اسلام میں مزید بڑھ گئی ہے ۔ پاکستان سعودی عرب کے درمیان روحانی و قلبی رشتے ہیں ہمارے عوام سعودی عرب سے مذہبی و روحانی اور جذباتی وابستگی رکھتے ہیں مقامات مقدسہ کی وجہ سے سعودی عرب ہمارے دلوں میں بستا ہے ۔

 

