سیالکوٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی نے کئی منصوبوں کی منظوری دیدی

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی سیالکوٹ کا پانچواں اجلاس ویڈیو کانفرنس روم میں منعقد ہوا۔

اجلاس میں ضلعی ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاح و بہبود کے پروگراموں پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔اجلاس میں ضلعی سطح پر پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کا پروگرام کے تحت 40 کروڑ روپے کی لاگت سے گورنمنٹ ویمن یونیورسٹی ایمن آباد روڈ اور 8 گورنمنٹ ہائی/ہائیر سیکنڈری سکولز میں سولر لائزیشن کے منصوبے ، بھاگوال روڈ پر سٹریٹ لائٹس کی تنصیب، گلیوں اور سیوریج سسٹم کی بہتری کے منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ اسی طرح تحصیل کمپلیکس سمبڑیال اور پسرور کی مرمت اور امپروومنٹ کے منصوبوں کو بھی حتمی منظوری دی گئی تاکہ عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔اجلاس کے بعد ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے اقبال ٹاؤن میں ڈسپوزل سٹیشن کا دورہ کیا۔ انہوں نے واسا کے مقامی حکام کو ہدایت کی کہ سٹیشن کو جلد از جلد فنکشنل کرنے کے لیے فزیبلٹی رپورٹ تیار کی جائے تاکہ شہریوں کو سینی ٹیشن کی معیاری سروسز فراہم کی جا سکیں۔ ڈپٹی کمشنر نے سمبڑیال روڈز کی بیوٹی فیکیشن اور امپروومنٹ کے مجوزہ منصوبے کا بھی تفصیلی جائزہ لیا ۔

 

