بھٹوں ، فیکٹریوں سے دھویں کا اخراج ، دھان کی باقیات جلانے پر کارروائی کیلئے ٹیمیں تشکیل
تتلے عالی(نامہ نگار )بھٹہ خشت کی زگ زیگ پر منتقلی لٹک گئی ،بھٹیوں سے بھی زہریلا دھواں بند نہ ہو سکا،دھان کی باقیات کوڑا کرکٹ کو جلانے والوں کیخلاف کارروائی کیلئے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔
سموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے پیش نظر پنجاب حکومت نے بھٹہ خشت کو زگ زیگ پر منتقل کرنے ،بھٹیوں میں الکاسین،پلاسٹک کے علاوہ زہریلا دھواں چھوڑنے والی اشیا دھان سمیت دیگر فصلوں کی با قیات ،کوڑا کرکٹ کو جلانے پر سے پابندی عائد کر رکھی ہے اور خلاف ورزی کے مرتکب افراد کیخلاف کریک ڈاؤن کر کے سخت کارروائی کا حکم دے رکھا ہے ۔ تحصیل ومقامی انتظامیہ کی مبینہ سستی وغفلت کی وجہ سے تتلے عالی اورنواحی علاقہ جات میں زگ زیگ پر منتقلی کے بغیر بھٹہ خشت اور مختلف مقامات پر قائم فیکٹریاں دھواں چھوڑ رہی ہیں۔علاوہ ازیں انتظامیہ نے دھان کی باقیات،کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے والوں کیخلاف کارروائی کیلئے دیہی علاقوں میں ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں جو سموگ اور ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کرنے کیلئے دھان کی باقیات کو جلانے والوں کیخلاف مقدمات درج کرائیں گی۔