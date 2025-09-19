سیالکوٹ : گلی محلے کچرا کنڈی ، نالیاں بند ، گزرنا محال
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ، شہر بھر میں صحت وصفائی کا نظام درہم برہم ہو گیا ،گلی محلوں میں کوڑے کے ڈھیر لگ گئے ،اربوں روپے کا ٹھیکہ لینے والی پرائیویٹ کمپنی نے وزیر اعلیٰ کا ستھرا پنجاب پروگرام ناکام بنادیا۔
پرائیویٹ کمپنی کے ورکر صرف سڑکوں کی صفائی کر تے ہیں ، کارکردگی فوٹوسیشن تک محدودہے ۔گلیاں محلے کوڑے سے بھرے پڑے ہیں جبکہ نالیوں کی بندش سے گندا پانی راستوں پر جمع ہو رہا ہے ، لوگوں کا گزرنامشکل ہو چکاہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ابتر صورتحال پرحکام کی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی جارہی جبکہ گھروں میں بھی کوڑاکرکٹ کے ڈھیرلگنا شروع ہو گئے ہیں ،کمپنی ورکرز کی طرف سے کوڑا کرکٹ اٹھانے کی زحمت گوارانہیں کی جارہی ۔شہریوں کے مطابق شکایت درج کر انے والے نمبر سے بھی کوئی رسپارنس نہیں ملتا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ،آپریشن منیجر ودیگر آفیسر ز کو متعدد بار شکایات کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی جارہی ۔ متاثرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر ارباب اختیار سے مطالبہ کیاہے کہ صرف مال اکٹھاکر نے والی نجی کمپنی کا ٹھیکہ منسوخ کر کے صفائی ستھرائی کا سابق نظام بحال کیا جائے تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکیں اور موذی امراض سے بچ سکیں۔