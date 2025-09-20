پوش علاقوں کی گلیوں ،محلوں میں پھرسے آہنی گیٹ نصب
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر) شہر کے پوش علاقوں میں ایک بار پھر گلیوں، محلوں اور شاہراہِ عام پر شہریوں کی جانب سے آہنی گیٹ نصب کر دیے گئے ہیں، جس کے باعث راستے بند اور آمدورفت شدید متاثر ہو رہی ہے۔۔۔
تفصیلات کے مطابق ضلعی انتظامیہ نے کچھ عرصہ قبل اندرون شہر کے علاقوں ماڈل ٹاؤن، سیٹلائٹ ٹاؤن، ڈی سی روڈ، گل روڈ، پاپولر نرسری، پیپلز کالونی، جناح روڈ سمیت بیسیوں مقامات پر لگے آہنی گیٹ ہٹا دیے تھے ، جس سے راستے عوام کے لیے کھل گئے تھے ۔ تاہم اب شہریوں نے دوبارہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ گیٹ لگانے شروع کر دیے ہیں۔کئی مقامات پر گیٹ لگا کر ان پر تالے بھی لگا دیے گئے ہیں، جس کے باعث گاڑیوں کی آمدورفت رک جاتی ہے جبکہ رات کے وقت ان راستوں کو مکمل بند کر دیا جاتا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں آنے جانے کے لیے لمبا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے جس سے وقت اور اخراجات دونوں کا ضیاع ہے ۔شہریوں نے مؤقف اختیار کیا کہ یہ اقدام سراسر غیر قانونی ہے اور سرکاری اداروں کو اس کے خلاف فوری کارروائی کرنی چاہیے ۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص شاہراہِ عام پر رکاوٹ کھڑی کرے تو اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے ۔عوام نے ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن سے مطالبہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے دوبارہ شاہراہوں پر آہنی گیٹ نصب کیے ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔