نئے ایم ڈی واسا اکرام الحق کی زیر صدارت اجلاس کارکردگی پر اظہاراطمینان
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) نئے تعینات ہونے والے ایم ڈی واسا اکرام الحق کی زیر صدارت افسروں کا اجلاس منعقد ہوا جس میں ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر خرم نبیل بٹ، ڈائریکٹر انجینئرنگ توصیف احمد چٹھہ، ڈپٹی ڈائریکٹرز محمد اسلم، طفیل گھمن، جہانزیب چٹھہ، اطہر ندیم علی حسنین سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔۔۔
ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر خرم نبیل بٹ نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ واسا گوجرانوالہ شہر کی تمام یونین کونسلز میں فعال ہے ۔، اس کے تمام ڈسپوزل ورکس اور مشینری مکمل طور پر فنکشنل ہیں۔ جبکہ سینٹری ورکرز بھی اپنے علاقوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ واسا نے خصوصی طور پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں وزیرآباد اور نارووال میں بھی اپنی خدمات فراہم کی ہیں اور وہاں شہریوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کیا ہے ۔ایم ڈی واسا اکرام الحق نے ادارے کی کارکردگی کو بے حد سراہا اور اسے مزید بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔