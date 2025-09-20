صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئے ایم ڈی واسا اکرام الحق کی زیر صدارت اجلاس کارکردگی پر اظہاراطمینان

  • گوجرانوالہ
نئے ایم ڈی واسا اکرام الحق کی زیر صدارت اجلاس کارکردگی پر اظہاراطمینان

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) نئے تعینات ہونے والے ایم ڈی واسا اکرام الحق کی زیر صدارت افسروں کا اجلاس منعقد ہوا جس میں ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر خرم نبیل بٹ، ڈائریکٹر انجینئرنگ توصیف احمد چٹھہ، ڈپٹی ڈائریکٹرز محمد اسلم، طفیل گھمن، جہانزیب چٹھہ، اطہر ندیم علی حسنین سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔۔۔

 ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر خرم نبیل بٹ نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ واسا گوجرانوالہ شہر کی تمام یونین کونسلز میں فعال ہے ۔، اس کے تمام ڈسپوزل ورکس اور مشینری مکمل طور پر فنکشنل ہیں۔ جبکہ سینٹری ورکرز بھی اپنے علاقوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ واسا نے خصوصی طور پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں وزیرآباد اور نارووال میں بھی اپنی خدمات فراہم کی ہیں اور وہاں شہریوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کیا ہے ۔ایم ڈی واسا اکرام الحق نے ادارے کی کارکردگی کو بے حد سراہا اور اسے مزید بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

تیز ہوا کیساتھ موسلا دھار بارش،درجنوں فیڈر ز ٹرپ کر گئے

سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین بارے پروپیگنڈا بے بنیاد :بریفنگ

ڈی سی خوشاب کاشہر کے مختلف مقامات کادورہ، صفائی کا معائنہ

اسد عباس مگسی کی مختلف سائلین سے ملاقات،مسائل سن کر احکامات جاری

پاکستان میں انڈسٹری کا قیام وقت کی ضرورت ہے ،عامر سلطان چیمہ

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب کی زیر صدارت وی ویکسی نیشن مہم کا جائزہ اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن