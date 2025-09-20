صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیم معاشرتی ترقی کی بنیاد :فوزیہ زریں طلبہ میں بیگز، کاپیاں،پنسلیں تقسیم

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی میڈم فوزیہ زریں کی زیر صدارت تقریب ہوئی جس میں سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک مہمانِ خصوصی تھیں۔۔۔

 تقریب میں ڈاکٹر اشفاق، پرنسپل گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری سکول بھی شریک ہوئے ۔ اس موقع پر اساتذہ میں ٹیبلٹس جبکہ طلبہ میں بیگز، کاپیاں، جیومیٹری باکس اور پنسلیں تقسیم کی گئیں۔ ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم معاشرتی ترقی کی بنیاد ہے ، طلبہ و اساتذہ کو جدید سہولیات فراہم کرنا بچوں کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے ۔

 

