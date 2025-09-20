سعودی کمرشل اتاشی کا بزنس سنٹر کا دورہ، تجارت بڑھانے پر اتفاق
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) سعودی عرب کے کمرشل اتاشی نیف الہاربی نے گوجرانوالہ بزنس سینٹر کا دورہ کیا جہاں چیئرمین جی بی سی احمد اکرام لون اور کور کمیٹی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔۔۔
نیف الہار بی نے ‘‘میڈ ان گوجرانوالہ’’ انکلوژر کا معائنہ کیا اور وہاں پیش کی گئی مصنوعات کو معیار اور جدت کے لحاظ سے عالمی سطح کا حامل قرار دیا۔ انہوں نے کہاکہ ایک چھت تلے 30 صنعتی شعبوں کی نمائش خوش آئند ہے جس سے دونوں ممالک کی بزنس کمیونٹی کو قریب لانے میں مدد ملے گی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارتی حجم 16 ارب ڈالر ہے مگر پاکستانی برآمدات صرف 807 ملین ڈالر ہیں جو ناکافی ہیں۔ سعودی عرب زیادہ تر تیل اور پٹرولیم مصنوعات فراہم کرتا ہے ۔جبکہ پاکستان وہاں چاول، ٹیکسٹائل، کھیلوں کا سامان، گوشت اور سرجیکل آلات برآمد کرتا ہے ۔ تجارت کے فروغ کے لیے کاروباری برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔چیئرمین جی بی سی احمد اکرام لون نے کہا کہ بزنس سینٹر مقامی صنعتکاروں کو نئی منڈیوں تک رسائی اور علاقائی تجارت کے فروغ کے لیے کوشاں ہے ۔ انہوں نے اعلان کیا کہ سعودی ایمبیسی کے تعاون سے ٹریڈ فیسیلٹیشن ڈیسک قائم کیا جا رہا ہے جو باہمی روابط اور تجارتی سرگرمیوں کو مزید وسعت دے گا۔