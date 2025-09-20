صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات (نامہ نگار) میونسپل کارپوریشن گجرات کے ٹھیکیدار مرزا شفیق کے بھائی مرزا عیتق کو نامعلوم افراد نے گھر کے اندر قتل کر دیا۔ پولیس تھانہ بی ڈویژن موقع پر پہنچ گئی اور مقتول کی لاش کو مزید قانونی کارروائی کے لیے عزیز بھٹی ہسپتال منتقل کر دیا ، پولیس نے مقدمہ درج کر کے قاتلوں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

