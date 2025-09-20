محافلِ میلاد کا سلسلہ سال بھر جاری رہے گا: مولانا داؤد رضوی
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) امیر جماعت رضائے مصطفے ٰ پاکستان مولانا پیر محمد داؤد رضوی نے جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماہِ نور ربیع الاول اپنے فیوض و برکات سے ہمیں بہرہ ور فرما کر رخصت ہو رہا ہے۔۔۔
مگر محافلِ میلاد کا سلسلہ سارا سال جاری و ساری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ربیع الاول اور محافل میلاد کے حقیقی مقصد کو سمجھنا ہوگا اور محض رسمی عقیدت کی بجائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر پکا سچا مسلمان بننا ہوگا۔انہوں نے پنجگانہ نماز کی پابندی اور کثرت سے درود و سلام پڑھنے پر زور دیا۔ اجتماع جمعہ میں فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لئے خصوصی دعا بھی کی گئی۔