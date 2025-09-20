گوجرانوالہ چیمبر میں ایکسپورٹ فسیلیٹیشن سکیم پر آگاہی سیشن
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ایکسپورٹ فسیلیٹیشن سکیم (ای ایف ایس) کے تحت وینڈرنگ سہولت پر آگاہی سیشن منعقد ہوا۔۔۔
جس میں ڈپٹی کلیکٹر کسٹمز سمبڑیال حسیب احمد باجوہ، انچارج ای ایف ایس شلیم ڈیوڈ اور ان کی ٹیم نے خصوصی شرکت کی۔اس موقع پر صدر گوجرانوالہ چیمبر رانا محمد صدیق خاں، سابق نائب صدر وقاص افضل، علی ہمایوں بٹ، ایگزیکٹو ممبران اور میٹل پروسیسنگ سے وابستہ کاروباری افراد نے معزز مہمانوں کا پرتپاک خیرمقدم کیا۔ڈپٹی کلیکٹر اور ای ایف ایس ٹیم نے اجلاس کے شرکاء کو اسکیم کے تحت نئے اور پرانے ایس آر اوز، قوانین میں حالیہ ترامیم اور وینڈرنگ سہولت سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا۔صدر گوجرانوالہ چیمبر رانا محمد صدیق خاں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ طویل جدوجہد کے بعد یہ سکیم دوبارہ بحال ہوئی ہے ۔ چند افراد کی غفلت کی وجہ سے پوری بزنس کمیونٹی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے ۔ حکومت بھرپور تعاون فراہم کر رہی ہے ، اگر بزنس کمیونٹی بھی سنجیدگی سے ساتھ دے تو نظام بہتر طور پر آگے بڑھ سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ایک شفاف اور مؤثر نظام دوبارہ شروع کیا ہے ، جس سے کاروباری طبقے کو نمایاں فائدہ ہوگا۔