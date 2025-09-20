ڈسکہ میں مہنگائی کا طوفان،اشیا خورونوش عوام کی پہنچ سے دور
ڈسکہ (نامہ نگار) ڈسکہ اور گردونواح میں سیلابی صورتحال کے بعد مہنگائی کے طوفان نے شہریوں کو شدید مشکلات میں ڈال دیا ہے ۔ اشیا خورونوش عوام کی پہنچ سے دور ہو گئیں جبکہ آٹا بھی نایاب ہوگیا ہے۔۔۔
تحصیل انتظامیہ اور پرائس مجسٹریٹ مہنگائی پر قابو پانے میں بری طرح ناکام نظر آتے ہیں۔مارکیٹ میں دودھ 250 سے 300 روپے فی لٹر، دال چنا 350 روپے ، سفید چنے 400 روپے ، چینی 200 روپے ، ٹماٹر 400 روپے ، کدو 300 روپے ، ٹینڈے 280 روپے ، دیسی توری 280 روپے ، ادرک 800 روپے ، لہسن 600 روپے ، پیاز 150 روپے ، ہری مرچ 250 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے ۔ پھلوں میں امرود اور آڑو 300 روپے ، انگور 550 روپے جبکہ سیب 350 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔شہریوں کے مطابق آٹے کا 20 کلو تھیلا مارکیٹ سے غائب ہے اور بلیک میں 1500 سے 2200 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے ۔ دوسری جانب حافظ آباد میں بھی قصابوں نے نرخ بڑھا دیے ہیں، چھوٹا گوشت 1750 کے بجائے 2400 روپے اور بڑا گوشت 900 کے بجائے 1200 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے ۔شہریوں نے شکایت کی ہے کہ مقامی و تحصیل انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ عوام نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے ۔