سیالکوٹ: ایم پی اے منشاء اﷲ بٹ کاماڈل ٹاؤن ڈسپوزل سٹیشن کا دورہ

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) رکن صوبائی اسمبلی پنجاب منشاء اﷲ بٹ نے ماڈل ٹاؤن ڈسپوزل سٹیشن کا دورہ کیا اور صفائی، مشینری کو فعال رکھنے اور نظام کو بہتر بنانے کے حوالے سے ہدایات جاری کیں۔۔۔

 منشاء اﷲ بٹ نے ڈسپوزل سٹیشن کا تفصیلی معائنہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق سیالکوٹ میں واسا کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ صفائی ستھرائی اور نکاسی آب کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ واسا سیالکوٹ کو قیام کے فوراً بعد تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب اور شدید بارشوں کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے جامع منصوبہ بندی کے تحت انسانی وسائل اور جدید مشینری کے ذریعے مسائل حل کیے جائیں گے ۔ 

 

